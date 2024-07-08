SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısı için genel olarak yüzde 24,73 zam aldı. Bu zamma rağmen kök maaşı 10 bin liranın altında olanlar ya çok az zam aldı ya da maaşları yine 10 bin liranın altında kaldığı için zam alamadı.

Kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük emekli maaşı alanların emekli maaşlarına yansımadığı gerekçesiyle, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yeni bir düzenleme için hazırlık yapıldığı ve çalışmalar yürütüldüğü belli oldu.

Verilen bilgilere göre 2024’ün başından itibaren 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, temmuz ayı itibarıyla yeniden değerlendirilecek.

AK Parti kurmayları, en düşük emekli maaşını artıracak düzenleme ile ilgili çalışmalara başladı. Bu aşamada AK Parti kurmaylarının, ilgili bakanlıklardan en düşük emekli maaşı ilgili mali rapor talep ettiği öğrenildi.

En düşük maaşın 12 bin lira olma beklentisi

Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, Hükümetin, en düşük emekli maaşını 10 bin liradan yüzde 20 zam ile 12 bin lira seviyesine çekeceğine yönelik bir beklenti var.

Son açıklanan bilgilere göre 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunulacak

En düşük 10 bin liralık emekli maaşının 12 bin liraya çıkartılması için çalışmaların başlatıldığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyu gündeme getireceği ve en düşük emekli maaşını yükseltecek formüller için hazırlanan raporun bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı aktarıldı.

Onaydan sonra Meclis'e taşınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da onay vermesi halinde çalışma, öncelikle TCMB gündemine taşınacak. Çalışmanın temmuz ayı içinde de Meclis’te kabul edilmesi bekleniyor.

Yasa çalışması Meclis'te yürütülürken de kesin rakam belli olacak.

Emekli zammı yüzde 24,73 olarak açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte 6 aylık maaş farkları belli oldu ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zam aldı. Ancak en düşük emekli maaşı için ise bir açıklama yapılmamıştı.

En düşük emekli maaşının seyri

Kök maaşının düşüklüğünden dolayı "en düşük maaş düzenlemesi" getirilmişti. En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 kez zam alarak 3 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı 25 Ocak 2024'te ise 10 bin lira oldu.

Kök maaşı bu rakamın altında olanlar

Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları, Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor.

Kök maaşı düşük olanların sayısı

Türkiye’de 16 milyon emekli var. Emekli maaşı 10 bin TL’nin altında olan ise 1 milyon 780 bin kişi bulunuyor.

Zamlı maaşlar gelecek hafta hesaplarda

Memur ve emeklilerinin zamlı maaşları, gelecek hafta hesapları yatmaya başlayacak.

Kök maaşı 8 bin lira maaş olan emekli

Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin maaşı yüzde 24,73 zamla 9 bin 878,4 lira olacak ama en düşük maaş 10 bin lira olarak kullanıldığı için eline yine 10 bin lira geçecek.

Bu kişi geçtiğimiz 6 aylık dönemde de 10 bin lira aldığı için maaşına ek bir artış yansımamış olacak.

Kök maaşı 9 bin lira maaş olan emekli

Kök maaşı 9 bin lira olan bir emeklinin maaşı yüzde 24,73 zamla 11 bin 225,7 lira olacak.

Bu kişi geçtiğimiz 6 aylık dönemde de 10 bin lira aldığı için maaşına düşük bir artış yansımış olacak.

10 bin lira maaş alan emekli

En düşük maaşı 10 bin lira olan bir emekli, yüzde 24,73 zamla birlikte 12 bin 473 lira maaş alacak.