Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak Pazartesi günü, yılın ikinci yarısının altıncı ve son enflasyon rakamı açıklanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak.

5 AYLIK VERİLER NETLEŞTİ, GÖZLER ARALIK RAKAMLARINDA

Tüketici Fiyat Endeksi yılın ikinci yarısında;

Temmuzda yüzde 2,06

Ağustosta yüzde 2,04

Eylülde yüzde 3,23

Ekimde yüzde 2,55 artış kaydetmişti.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87 artarken, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti. Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANI

Merkez Bankası da enflasyon oranlarını revize etmiş, yüzde 31 ile 33 arasında bir enflasyon gerçekleşmesini öngörmüştü.

Merkez Bankası'nın en düşük oranı yüzde 31 olursa; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak ayı artışı yüzde 12,28, memur ve emeklilerin ise yüzde 18,70 olacak.

En yüksek oran olan yüzde 33 oranının gerçekleşmesi durumunda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı artışı yüzde 14, memur ve emeklilerin ise ocak ayı artışı yüzde 20,51 seviyesinde gerçekleşecek.

Eğer beklentilerin altında bir TÜFE gerçekleşirse yüzde 31'e yakın bir oranın olması durumunda; SSK, Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,28; memurlar ve emeklilerinin ise yüzde 18,70 seviyesinde zam artışı alması ihtimali söz konusu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının, TCMB beklentisine göre 18 bin 975 liraya yükselmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11’lik zamma ek olarak 1.000 lira seyyanen zam alma hakkı kazanmıştı. Zam oranları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı birlikte hesaplandı.



TCMB beklentisine göre zam oranının yüzde 18,83 olması halinde, halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı seyyanen zamla birlikte 27 bin 939 liraya yükselecek.

En düşük memur maaşı ise 50 bin 503 liradan 61 bin 12 liraya çıkacak.

Beklentilere göre en düşük dereceli memur maaşının ise 62 bin 451 lira ile 62 bin 524 lira aralığında olması tahmin ediliyor.