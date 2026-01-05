Memur ve emeklilerin 2026 yılı başında alacağı zam oranı TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonuyla belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları; toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve taban aylığa yapılacak 1.000 liralık ilave artış olmak üzere üç temel kalem üzerinden hesaplanıyor.

Taban aylık artışı herkesi aynı oranda etkilemiyor

Taban aylığa yapılacak 1.000 liralık artışın, memurlar arasında aynı etkiyi yaratmadığı ifade ediliyor. Daire başkanı ve üstü kadrolar, il müdürleri, müfettişler ve bazı uzman gruplarında bu artış maaşa doğrudan yansımıyor. Diğer memurlar için ise prim kesintileri sonrası yaklaşık 840 lira civarında net artış anlamına geliyor.

Bu artış, en düşük memur maaşında yaklaşık yüzde 3,5, ortalama memur maaşında ise yüzde 1,8 civarında bir etki oluşturuyor. Aynı uygulama memur emeklilerine de yansıyor ve hizmet süresine bağlı olarak 800 ila 1.000 lira arasında ek artış sağlıyor. Örneğin, aylık bağlama oranı yüzde 80 olan ve uzun yıllar kamu hizmetinde bulunan bir emekli için bu artış yaklaşık 880 lira seviyesinde oluyor.

Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

SSK emeklileri maaşlarını her ayın 17–26’sı arasında aldıkları için zamlı aylıklarını 17 Ocak’tan itibaren almaya başlayacak. Bağ-Kur emeklileri ise tahsis numaralarına göre 25–28 Ocak tarihleri arasında yeni zamlı maaşlarını alacak.

Memur emeklileri maaşlarını ayın 1–5’i arasında aldığı için ocak ayı maaşlarını eski tutardan aldı. Zam farklarının ise ay sonuna doğru ayrıca yatırılması bekleniyor. Memurlar ise maaşlarını peşin aldıkları için 15 Ocak’ta zamlı maaşlarını görecek, 1–14 Ocak dönemine ait farklar ise ayrı bir bordroyla daha sonra ödenecek.

En düşük maaşlar ne kadar olacak?

En düşük memur emekli maaşı , mevcut 22.672 liradan yüzde 18,60 zamla yaklaşık 26.900 lira seviyesine çıkıyor. Taban aylık artışıyla birlikte bu rakam 27 bin liranın üzerine ulaşabiliyor.

En düşük memur maaşı (aile yardımı dahil) 50.503 liraydı. Zam sonrası bu tutar yaklaşık 59.900 lira , taban aylık artışıyla birlikte 60 bin liranın biraz üzerine yükseliyor.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ise halen 16.881 lira. Bu tutarın altında aylık alan yaklaşık 3,8 milyon emekli bulunuyor. Bu maaşların artırılması için yasal düzenleme gerekiyor. Son iki dönemde olduğu gibi, bu kez de yüzde 12,19’luk artışın aynen uygulanması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Gözler Kabine ve resmi düzenlemelerde

Uzmanlar, maaş artışlarının teknik detaylarının Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı mali ve sosyal haklar tebliğiyle netleşeceğini, özellikle en düşük emekli maaşına ilişkin olası ek kararların ise Kabine toplantısı sonrasında kamuoyuna açıklanabileceğini belirtiyor.