Kahramanmaraş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Bu özel gün dolayısıyla düzenlenen Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı’nda, sevilen sanatçı Azerin’in sahne aldığı unutulmaz bir konser gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenen konsere, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve kent protokolünün yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Konserde Azerin, “Çırpınırdı Karadeniz” başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Konserin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sahneye çıkarak sanatçı Azerin’e çiçek takdim etti. Başkan Görgel, yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde Azerin’i Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konserin Zafer Bayramı coşkusuna yakışır bir etkinlik olduğunu vurguladı.