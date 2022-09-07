Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özel tertibatlı araç, beyaz baston, hasta yatağı ve akıllı sistemler başta olmak üzere binlerce vatandaşa medikal malzeme desteği verilirken; 25 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin daha dağıtımı gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi özel gereksinimli bireylere sağlanan toplam tekerlekli ve akülü sandalye sayısı ise bin 500’e ulaştı. Vatandaşlar ise sağlanan destek dolayısıyla memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ifade etti.

Büyükşehir Tüm İmkânlarıyla Yanımızda

Akülü sandalye desteği sağlanan vatandaşlardan Emin Tolukesen, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bizlere destek sağladılar. Büyükşehir Belediyesi, her kademesiyle ve tüm imkânlarıyla özel gereksinimli vatandaşların yanında. Allah razı olsun” ifadelerini kaydetti.

Desteklerimiz Artarak Devam Ediyor

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ise açıklamasında, “Özel gereksinimli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, kendilerine medikal malzeme destekleri gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda yaşlı ve özel gereksinimli bireylerimize yönelik desteklerimiz artarak devam ediyor” dedi.