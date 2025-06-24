Ortadoğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi, enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Bu süreçten sınır komşusu olması nedeniyle en fazla etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Bu gelişmeyle birlikte akaryakıt ürünlerinde indirimler görülmeye başlandı ve önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının makul seviyelere inmesini umut eden vatandaşlar, kalıcı bir barış ortamının enerji piyasasındaki istikrar açısından büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

KOÇPET Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koç, “Enerji piyasasındaki dalgalanmaları yakından izliyoruz. Müşterilerimizin kaliteli ve kesintisiz hizmet alması için 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.