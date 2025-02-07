ANKARA (AA) - Enerjisa Enerji, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay'ın Hassa ilçesinde yaptırılan Enerjisa Atatürk İlkokulu'nda "okula dönüş" etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Enerji, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve bölgedeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip olan illerden Hatay'da depremin izlerini silmek için çalışmalarına devam ediyor.

Hassa ilçesinde inşa edilen Enerjisa Atatürk İlkokulu'nda ara tatilden dönen öğrenciler için okula dönüş etkinliği yapıldı. Etkinlikte, depremlerin ikinci yıl dönümü sebebiyle hayatını kaybedenler için anma töreni de düzenlendi.

Etkinliğe, Hassa Kaymakamı Osman Acar ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Yüz boyama, balon atölyesi, çocuk oyunları ve "Küsmesin Yıldızlar" adlı tiyatro gösterimi dahil bir çok etkinliğin gerçekleştiği okula dönüş programı ile öğrencilere neşeli bir gün yaşatıldı. Ayrıca, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "Daha İyi Bir Gelecek" temalı resim sergisinin açılışı yapıldı. Öğrencilerin Hatay'a dair hayallerini ve umutlarını resmettiği çizimlerden oluşan sergi öğrencilerin sanatla bağını güçlendirirken geleceğe dair umut dolu bir bakış açısı da sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji CEO'su Pınar, tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kadim kentlerinden Hatay'da depremin izlerinin silinmesi ve geleceğe umutla bakılabilmesi için üzerinde durulması gereken en önemli hususların başında eğitim geldiğini ifade etti.

Pınar, eğitime verdikleri önem sebebiyle Enerjisa Atatürk İlkokulu'nun geçen yıl yabancı hissedarlarından E.ON'un katkıları ve Sabancı Vakfı'nın öncülüğünde açıldığını anımsattı. Pınar, Enerjisa Enerji olarak geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi ve sürdürülebilir eğitim alması ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini ve tüm gücüyle deprem bölgesindekilerin yanında olmayı sürdüreceklerini aktardı.