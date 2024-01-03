Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi.

Yeni yılda alacakları zam oranı için gözler enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri açıkladı.

Buna göre 2,98 aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu.

32 bin 960 TL'ye yükseldi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 37,57 zamma hak kazandı.

Yapılan hesaplamalarla birlikte, en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 960 liraya yükseldi.