Kayseri'de akraba kavgası can aldı...

Melikgazi ilçesinde bir marketin önünde Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti.

3 kurşunla öldürdü

Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Sertaç Temel kanlar içinde yere yığıldı.

Bu sırada otomobiline binen Koçer, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti.

Aracıyla beraber kaçtı

Yaşanan korkunç anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Koçer daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Temel’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alındı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile otomobille olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Koçer, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.