Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlere Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'ndaki Pınar Apartmanı'nda yakalanan 18 yaşındaki Yeninar, ailesiyle enkaz altında kaldı.

Babası, ağabeyi ile bazı yakınlarını depremde kaybeden Yeninar, diğer ağabeyi Baki Yeninar ile enkaz altında protein tozu içerek hayata tutundu.

Ekiplerin çalışması sonucu 198 saat sonra enkazdan çıkarılan Enes ve Baki Yeninar, önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama Hastanesi'nde, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördükleri tedavilerin ardından taburcu edildi.

Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan, sağ elinin 4 parmağı ile sağ bacağını kaybeden annesi Ayşe ve ağabeyi Baki ile Savunma Sanayi Konteyner Kent'te yaşayan Yeninar, enkaz altında kaldığı anları unutamıyor.

Buruk bir sevinç yaşadığını belirten Yeninar, ağabeyiyle enkazda hayatta kalma mücadelesi verdiklerini söyledi.

Her şeyin aniden gerçekleştiğini, ağabeyiyle uyuduğu odanın ortadan ikiye bölündüğünü anlatan Yeninar, şöyle devam etti:

"Sonra her yer karardı. Çok hatırlayamıyorum. Ağabeyim hayatta olmasa ben ölmüş olabilirdim çünkü ben üst tarafta ezilmiştim. Ağabeyim beni ayağımdan tutup aşağı çekti. Önceden sporla uğraşıyordum. Protein tozu çok içerdim ama ailem izin vermediği için yatağın çekmecelerine saklardım. O sırada aklıma gelince çıkartıp içmek zorunda kaldık. Onlar bizi hayatta tuttu galiba. Birbirimizi 'şimdi çıkacağız' diye sürekli avutmaya çalıştık. Tabi ölümü hissediyorsun. Altı gün kaldığımızı biliyorduk ama telefonların şarjı bitince kaç gün olduğunu anlayamadık. Ben onuncu ya da on birinci gün çıksam ölmüş olabilirdim çünkü ben çok kötüydüm. Elimi bile hareket ettiremiyordum. O sırada bağırdılar, kazdılar. Yanıma gelip bizi çıkaranlar askerlerdi. Biz çıkınca askerler 9 gün olduğunu söyledi."

Yeninar, uzun süre enkaz altında karanlıkta kaldıklarını ve bu yüzden kurtarılıp dışarı çıkarıldıklarında gün ışığından hiçbir şeyi göremediğini ifade etti.

Enkazdan çıkarıldıklarında sevinç çığlıklarını duyduğunu belirten Yeninar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes çok sevinmişti. Şükürler olsun ama o gün gibi bir günü yaşamayı kimse istemez. Çok kötü zamanlardı. Şu an üzüntümü yaşayamayan bir insanım. Ne üzülebiliyorum ne ağlayabiliyorum. Her şeyi içimde yaşıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Çıkarken seviniyorsun ama 'ailem nerede' diye sorunca herkes hastanede olduğunu söylüyor fakat bakıyorsun herkes rahmetli olmuş. Şu an sadece 3 kişi kaldığımız için el ele, sırt sırta hayata tutunmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta başka kimsemiz kalmadı."

- "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

Ayşe Yeninar da çok zor günler geçirdiklerini, 5 gün göçük altında kaldığını dile getirdi.

Kayseri'de 6 aylık bir tedavi süreci geçirdiğini ifade eden Yeninar, şunları kaydetti:

"Sağ elimdeki 4 parmağım ve sağ ayağım dizden ampute oldu. Binlerce kez Allah'a şükürler olsun. Rabbim 9 gün sonra 2 evladımı bana bağışladı. Onların karşısında güçlü olarak ayakta durmak zorundaydım. Bugünümüze şükürler olsun. Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yıl dönümü gelince insanın içinde yine o korku oluyor. Kulaklarımda üst komşumun çocuklarının sesi gitmiyor. Çığlık ve yıkıntı sesleri, bir yere kıpırdayamamam, hepsi çok zordu."