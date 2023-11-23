Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne Depremden Bu Yana 1839 Adet Eşya Teslim Edilirken Bunlardan 573 Adeti Eşya Sahiplerine Ya Da Varislerine Teslim Edildi.1266 Adet Eşya İse Halen Sahibini Bekliyor.

Yine Onikişubat İlçesinde 152 Adet Kasa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Teslim Edilirken Bunlardan 70 Adeti Sahiplerine Verildi. Geriye Kalan 82 Adet Kasa İçin Sahiplerinin Araştırılma İşlemleri Devam Ediyor.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne İse Depremden Bu Yana 1100 Adet Eşya Teslim Edilirken Bunlardan 425 Adeti Eşya Sahiplerine Ya Da Varislerine Teslim Edildi.

Yine dulkadiroğlu İlçesinde 206 Adet Kasa İlçe Emniyet Müdürlüğüne Teslim Edilirken Bunlardan 85 Adeti Sahiplerine Verildi. Geriye Kalan 121 Adet Kasa İçin Sahiplerinin Araştırılma İşlemleri Devam Ediyor.

Öte Yandan Bulunan Eşyaların Bulunduğu Günden İtibaren 1 Yıl Süre İçerisinde Alınmadığı Takdirde Yasal Olarak Milli Emlak Müdürlüğüne Teslim Edilecek.

Vatandaşların Yıkımın Yaşandığı İlçe Emniyet Müdürlüklerine Giderek Varsa Kayıp Eşyalarını Tesbit Ettikten Sonra Teslim Almaları Büyük Bir Önem Taşıyor.