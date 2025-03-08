Gazze'nin kuzeyindeki yerleşim alanlarının tamamen tahrip olduğu bölgedeki vatandaşlar yüksek fiyatlar ve insani yardımların yetersizliği nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyor. İnsanlar her geçen gün daha da kötüleşen bu koşullara karşı basit yemeklerle iftarlarını açıyor ve yaşadıkları zorluklara rağmen hayatta kalmaya kararlılar.

Son saldırılarda evi yerle bir olan Filistinli bir aile, iftarlarını enkazın ortasında bırakmak zorunda kaldı.

Büyük bir yıkımın ortaya çıktığı mahallede, saldırıdan sağ kurtulan aile üyeleri, molozların arasında bir sofra kurarak oruçlarını açtı.