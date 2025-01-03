Olay, sabah saatlerinde Efirağzılı Mahallesi'ndeki beton santralinde meydana geldi.

İddialara göre, Erol Demir santral içerisinde dolaştığı sırada dengesini kaybedip atık su havuzuna düştü.

Demir'in durumu, santral görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen Erol Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan işlemler sonrasında otopsi için Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.