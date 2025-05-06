Erdoğan bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldiklerini söylerken 'Ülkemizde medya artık eskisinden daha özgür' dedi.

Öte yandan Erdoğan, 'Önüne gelen mikrofon alıp milletimizi tahrik ediyor' ifadelerini kullandı.

Siyasi hayatımda defalarca medyanın itibar suikastlarına maruz kalmış bir kardeşiniz olarak dillendiriyorum. Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. 28 Şubat'taki medya atmosferini hatırlamak istemiyoruz. O karanlık günleri artık geride bırakmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye bugün 2002 öncesinde göre daha özgür, çok daha serbest bir medya ekosistemine sahiptir. Bu özgürlük ortamı çoğu zaman kuralsızlık ortamına kadar gitmektedir. Batı'da bırakın açık açık yazmayı, gazetelerimizde kolaylıkla yazılabiliyor. MİT TIR'larının durdurulmasından Gezi Parkı'na kadar bunu yaşadık. Türkiye teröre destek veren bir ülke gibi lanse edildi.

Eline bir mikrofon ve kamera alanın kendini gazeteci sandığı dönemi yaşıyoruz. Milleti provoke eden gazeteci olmaz. Olsa da ona gazeteci denmez. 'Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı'. Kimse kusura bakmasın. Yeni Türkiye'de artık eskiye rağbet kalmamıştır.