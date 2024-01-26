Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, İsrail’e soykırım davasına ilişkin, "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum." dedi.

Dün biliyorsunuz Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir görüşmem oldu. Güney Afrika bu Lahey'i falan çok yakından takip ediyor. Onların müracaatıyla oradaki süreç başladı. Şu an itibarıyla Güney Afrika Cumhurbaşkanının yakın takibi bizleri için ayrı bir zenginliktir. Onların takibi olsun, aynı şekilde bizim hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Şu anda biz bugün o kararı bekliyoruz.