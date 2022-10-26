Erdoğan, "Ülkemiz genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılmasına yönelik yatırımlarımız da günden güne artıyor" dedi.

"Sporcularımızın uluslararası spor müsabakalarında farklı branşlarda elde ettiği başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de insanımıza sporu sevdirecek, Türkiye'yi bir spor ülkesi haline getirecek adımları atmayı sürdüreceğiz. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek istiyorum.