Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Aile fotoğrafının çekilmesiyle İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Öte yandan Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamına değinen Erdoğan, "Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.