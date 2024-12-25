Asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltilmesiyle ilgili olarak Erdoğan, vatandaşları enflasyona ezdirmediklerini ve asgari ücreti 628 dolara çıkardıklarını belirtti.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 lira yani döviz bazında 126 dolar olan asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkarmış olduk. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.

Öte yandan Erdoğan YPG'nin ya silah bırakacağını ya da gömüleceğini söylerken 'Terör örgütlerini ortadan kaldırıp başlarını ezeceğiz' ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kendini toparlaması, kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, devletin yeniden temel görevlerini yapabilir hale gelmesi için yeni yönetime katkı sunacağız. Toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında da Türkiye olarak tavizsiz duruşumuzu muhafaza edeceğiz. “Selden kütük kapma yarışında” olan kim varsa, Suriye halkıyla birlikte karşısında milletimizi de bulacaktır. DEAŞ ve PKK başta olmak üzere her iki ülkenin de bekasına kasteden terör örgütlerinin başını ezmekte kararlıyız. Kabine sonrasında da ifade ettim, eski hal muhaldir. Bölücü caniler ya kendileri silahlara veda edecekler ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülecekler. Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar örmeye çalışan terör örgütünü ortadan kaldıracağız. Terör örgütü ve destekçilerinin nasıl bir hesabı varsa, elbette bizim de bir hesabımız var. Allah’ın izniyle sabırla, kararlılıkla ve dikkatli bir şekilde hareket ederek, emperyalistlerin oyunlarını bozacağız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, diğer tüm etnik ve dini gruplarıyla biz aynı gökyüzüne bakıyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz.