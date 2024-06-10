Erdoğan “Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz; tütün sadece insanı zehirlemiyor, aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor” ifadelerini kullandı.

"Dünyada her gün 20 bin kişi sigaradan kaynaklanan hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz; tütün sadece insanı zehirlemiyor, aynı zamanda dünyamızı da kirletiyor. Dünya genelindeki çocuk nüfusunun yaklaşık yarısı, tütün dumanının kirlettiği havayı solumak zorunda kalıyor. Sigara dumanı 4 binden fazla toksik ve kanserojen madde içeriyor. Tütün ürünlerinin içindeki toksin ve diğer kanserojen maddeler havaya yayılarak, içen kişinin yakınındakiler için kirli bir ortam oluşturmakta. Tütün kullanmadığı halde, tütüne maruz kalanların, yani pasif içicilerin durumu daha kötü, daha vahimdir. Sigaranın bütün bu zararlarına rağmen tütün endüstrisi büyümeye, her yıl 700 milyar dolar kazanç sağlamaya devam ediyor."

Kendisinin gençlik yıllarından itibaren sigaraya karşı verdiği mücadeleyi, milletin çok iyi bildiğini söyleyen Erdoğan, yakın çevresinden başlamak suretiyle tütün kullanan herkesi bu meretin zararlarına karşı açıkça uyardığını dile getirdi.