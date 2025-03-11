Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimiz tüm unsurlarıyla gerçekleştiğinde, 85 milyon olarak küresel rekabette çok büyük bir avantaj elde edeceğiz" dedi.

Dış politikada son haftalarda yaşanan tartışmaların artık hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmeyeceğini gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha açık bir ifadeyle kural ve hukuk temelli olduğu iddia edilen küresel temelli sistem çöküş evresine girmiştir. Uluslararası nizama balyozu en sert vuranlar ise sistemin banileridir. Filistin, Lübnan ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde sarsıntının seslerini hepimiz duymaktayız. Hemen herkes artık geri dönüşü olmayan bir yola girildiğini kabul ve ikrar ediyor. Eski sistemden çıkar sağlayanların kaygısının temel sebebi işte budur. Biz de tüm stratejilerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Gelecek asrımızın nasıl olacağını belirleyecek yeni mücadele dönemine her açıdan idmanlı girmeyi hedefliyoruz. Sırtımızdaki yüklerden kurtulmuş ayağımızdaki prangaları parçalamış bir şekilde yeni dönemi karşılamak niyetindeyiz. 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz tüm unsurlarıyla gerçekleştiğinde 85 milyon olarak küresel rekabette çok büyük avantaj elde edeceğiz. Ne yapıyorsak işte bu vizyonla yapıyoruz. Hangi adımı atıyorsak bir an önce bu hedefe varmak için atıyoruz."