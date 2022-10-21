Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir" dedi.

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerinin değimi ile otomobilin çok ötesindeki özellikleriyle bir akıllı cihaz olan togg'un inşallah pek çok sektörün de sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacaktır.