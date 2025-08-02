Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda düzenlenen “TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı”nda gençlerle buluştu. On binlerce kişinin katıldığı coşkulu programda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı” ifadelerini kullandı.