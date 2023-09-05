Rusya lideri Putin, ikili görüşmede bulunmak için Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan'ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasetteki yükselişi ve başarısını konu alan bir belgeseli teslim etti.

Belgeseli hazırlayan Rus gazeteci Mihail Gusman, haziran ayında yapılan tanıtımda Erdoğan'ın büyük bir siyasetçi olduğunu belirterek "O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca belgeselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonuyla Rusçaya çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabından da önemli ifadelere yer verilerek Erdoğan'ın görüşlerine dikkat çekiliyor.