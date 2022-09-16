İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Aramalarda 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök skunk, 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar, 2 bin 20 metre sulama hortumu ile 2 su motoru ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.