Aksaray merkez Fatih Mahallesi'nde G.O. adlı kadın, aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı R.G. ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan G.O., erkek arkadaşı R.G.'ye saldırdı.

Karnından bıçaklayıp kesikler attı

İlk olarak erkek arkadaşını karnından bıçaklayan kadın, daha sonra kendini savunmaya çalışan adamı kollarından da bıçak kesiğiyle yaraladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan R.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken saldırıyı gerçekleştiren kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı adamın durumu iyi

Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.