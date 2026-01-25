Erzincan'da, Kemaliye ilçesinin karla kaplı kırsalına yabani hayvanların beslenmesi için yem bırakıldı.

Kemaliye Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kış şartlarının hakim olduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlara destek için zengin doğal yaşamı ile öne çıkan ilçede çalışma başlatıldı.

Kaymakam Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Erdem Atmaca, Kemaliye Avcılar ve Atıcılar Derneği ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, doğaya yem bırakılarak yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında beslenmelerine destek olundu.

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü bu günlerde, yaban hayatına yönelik destekleyici çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.