Kahramanmaraş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 2026 yılı Olağan Genel Kurulu, yoğun katılım ve büyük bir birlik atmosferi içerisinde gerçekleştirildi.

Otogar Arkası Merkez 1 Nolu Kapalı Spor Salonu’nda saat 11.00’de başlayan genel kurulda salonu dolduran yüzlerce esnaf, oda yönetimine sahip çıktı.

Genel kurulda mevcut başkan Ahmet Kuybu, tek aday olarak girdiği seçimde bir kez daha üyelerin güvenini kazanarak başkanlığa yeniden seçildi. Oy verme işlemi sırasında sandık başına gelen Kuybu, esnafla tek tek selamlaşarak desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kuybu’nun oyunu kullanmasının ardından salonda alkışlar yükseldi.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kuybu, kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

Genel kurul boyunca birçok şoför esnafı da Kuybu’ya destek mesajları vererek mevcut yönetimden memnun olduklarını ifade etti.