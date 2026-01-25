Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği’ne (KAMFOD) yapılan ihbar üzerine ekipler olay yerine intikal ederek yaralı halde bulunan su çulluğunu teslim aldı. Doğayı koruma ve yaban hayatını yaşatma amacıyla sahada aktif görev yapan dernek ekipleri, kuşun hayata tutunabilmesi için gerekli tüm hassasiyeti gösterdi.

Ancak alınan yaraların etkisiyle su çulluğu, yapılan müdahalelere rağmen bir süre sonra yaşamını yitirdi. Yaşanan kayıp, dernek üyeleri ve doğaseverleri derinden üzdü.

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, olayın doğa ve yaban hayatına karşı sorumluluğu bir kez daha hatırlattığını belirterek, dernek olarak doğanın korunması ve yaban hayatının yaşatılması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.