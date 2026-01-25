Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sunmak amacıyla yapay zekâ destekli videolar hazırlayan Mehmet Pak, ürettiği içeriklerle kentin doğal ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırıyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar, kısa sürede yoğun ilgi görüyor.

Pak’ın son çalışması, Edecan ve Bozok Yeşilgöz’de çekilen görüntülerden esinlenerek hazırlanan ve doğa harikası Yeşilgöz’ü konu alan tanıtım videosu oldu. Yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan video, Yeşilgöz’ün doğal güzelliklerini etkileyici bir anlatımla sunarken, sosyal medya kullanıcılarından da büyük beğeni topladı.

Daha önce de Kahramanmaraş’ın farklı noktalarını konu alan birçok yapay zekâ destekli tanıtım videosu hazırlayan Mehmet Pak, yaptığı çalışmalarda tek amacının şehrin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Pak, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin daha geniş kitlelere ulaşması için üretmeye devam edeceğini belirtti.