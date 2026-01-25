Kahramanmaraş’ta gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu’nu kullanan sürücüler, yola çıkan domuz sürüsüyle neye uğradığını şaşırdı. Ormanlık alandan yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar inen domuzlar, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Şehrin üst kısımlarından geçen ve stratejik bir ulaşım güzergâhı olan Kuzey Çevre Yolu, gece yarısı sıra dışı bir olaya ev sahipliği yaptı. Ormanlık alanın hemen bitişiğinde yer alan yola inen yaklaşık 10-15 hayvandan oluşan domuz sürüsü, yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Yolun Karşısına Geçmek İçin Hamle Yaptılar

Görüntülerde, domuzların bir grup halinde hızla yola çıktığı ve araçların ışıklarından ürkerek panikledikleri görüldü. Çevredeki sürücüler araçlarını durdurarak sürünün geçmesini beklerken, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Hayvanların yerleşim yerlerine bu kadar yaklaşması, mahalle sakinleri ve sürücüler arasında tedirginliğe yol açtı.

Uzmanlardan Kritik Uyarı: "Sakın Araçtan İnmeyin!"

Kış aylarının sert geçmesiyle birlikte yaban hayatında yiyecek bulmanın zorlaştığını belirten doğa koruma uzmanları, bu tür manzaraların daha sık yaşanabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar şu noktaların altını çizdi:

Bu tür yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında kesinlikle araçtan inilmemelidir. Kornaya basmak veya yüksek ses çıkarmak hayvanları savunma moduna sokarak üzerinize çekebilir.

Hayvanların gözlerini kamaştırarak daha fazla paniklemelerine ve kaza riskinin artmasına neden olabilirsiniz.