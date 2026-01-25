Kahramanmaraş’ta son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde kartpostallık görüntüler oluştu. Şehrin simge alanlarından EXPO 2023 Alanı da beyaz örtüyle kaplanarak eşsiz bir güzelliğe büründü.

Soğuk havanın etkisiyle EXPO alanında bulunan Lagün Gölü donarken, ortaya çıkan manzara vatandaşların ilgisini çekti. Karla kaplanan yürüyüş yolları, peyzaj alanları ve göl çevresi, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Özellikle hafta sonu EXPO 2023 Alanı’nı ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtüyle bütünleşen doğal güzelliğin tadını çıkardı. Ziyaretçiler, donan göl manzarasını cep telefonlarıyla görüntüleyerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Kentte kar yağışının oluşturduğu görsel şölenin, önümüzdeki günlerde de ziyaretçilerin ilgisini çekmesi bekleniyor.