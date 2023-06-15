Erzurum'un Yakutiye ilçesinini Kahramanlar köyündeki bir kulübede A.A.nın cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma başlatan jandarma, şüpheli olarak Gürcistan uyruklu eşi F.A. ile 49 yaşındaki A.A.’nın yakın arkadaşı F.Ö.'yü gözaltına aldı.

Bu iki şüphelinin ifadelerini alan jandarma sağlık kontrollerinin ardından şahısları geniş güvenlik önlemleri arasında Erzurum Adliyesi’ne getirdi.

Arkadaşının tavırlarını beğenmedi

İfadelerin ardından cinayete kurban giden A.A., yakın arkadaşı F.Ö. ile tartıştı. F.Ö.'nün, arkadaşı A.A.’ya, eşine karşı tavırlarını beğenmediğini söylediği ifade edildi.

"Sen niye karışıyorsun"

Cinayete kurban giden A.A.’nın, arkadaşı F.Ö.’ye “Sen niye karışıyorsun? O benim eşim. Sana ne aramızdaki şeyler.” dediği ileri sürüldü.

Cinayeti itiraf etti

Daha sonra şahıslar, tarla işleri için kullanılan bir kulübeye gittiler. Burada A.A. boynuna kürekle vurularak etkisiz hale getirildi.

Daha sonra da balta ve tırpan ile kafasına vuruldu. Şüphelilerden F.Ö. olayı itiraf etti. Ancak A.A.’nın yabancı uyruklu eşi, korktuğunu ve ifade vermeyeceğini söyledi.

Şüpheliler tutuklandı

İki şüpheli de cinayeti işleme suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.

Şüpheliler daha sonra jandarma kontrolünde ceza evine götürüldü.

Bu esnada Erzurum Adliyesi’nin çıkışında cinayete kurban giden A.A.’nın ailesi şüphelilere tepki gösterdi.