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Öte yandan yapılan arama çalışmalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

DHA'nın aktarımına göre; 765 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

3 ay süren çalışmaların ardından baskın için düğmeye basan ekipler, bu sabah operasyonu başlattı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

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