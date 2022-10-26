Güvenlik güçleri yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor...
Bu kapsamda yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
63 adrese eş zamanlı baskın
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.
3 ay süren çalışmaların ardından baskın için düğmeye basan ekipler, bu sabah operasyonu başlattı.
'Kökünü Kurutacağız' adı verilen operasyon kapsamında belirlenen 63 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
765 jandarma görevde
DHA'nın aktarımına göre; 765 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan yapılan arama çalışmalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın yönettiği operasyonda, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.