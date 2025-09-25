Duruşmaya tutuklu sanık Atilla Ayıntaplı, hayatını kaybeden Eser Karaca’nın yakınları, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi tekrar ederek pişman olduğunu dile getirdi. Olay günü eşini konuşmak için ziyaret ettiğini öne süren Ayıntaplı, “Sadece bizimle konuşmasını istedim. O an bizi yalnız bıraksalardı belki bu olay olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Müşteki Ç.A. ise duruşmada, sanığın kendilerini tehdit ettiğini ve yanında getirdiği poşetten pompalı tüfeği çıkararak arbede yaşandığını anlattı. Ç.A, “Sanık, ‘ikinizi de burada öldüreceğim’ dedi. Ben kaçtım, Eser de farklı bir yöne kaçtı. Ancak sanık onu takip ederek merdivenlerde ateş etti” dedi.

Ölen Eser Karaca’nın kızı Sıla Ayıntaplı, babasının en ağır cezayı almasını isterken, Karaca’nın babası Mustafa Karaca da olayın planlı bir cinayet olduğunu vurguladı. Aile üyeleri, sanığın pişmanlık duymadığını, eylemin tasarlanarak gerçekleştirildiğini belirterek en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Karaca ailesinin avukatı Mahmut El, sanık hakkında daha önce üç kez uzaklaştırma kararı çıkarıldığını, dördüncü uzaklaştırma kararının çıktığı gün cinayetin işlendiğini hatırlattı. Avukat El, “Bu olay ani bir öfke değil, sistematik bir tehdit sürecinin sonunda gerçekleşti. Kamera kayıtları da sanığın maktule defalarca ateş ettiğini gösteriyor. Kadına karşı işlenen bu vahşi cinayette sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Atilla Ayıntaplı’nın “boşandığı eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, hastane çalışanı Ç.A’yı “silahla tehdit” suçundan ise 7 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ekim’e erteledi.