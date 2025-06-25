Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık 2018 tarihinde Demircikara Polis Merkezi Amirliğine başvurarak eşi E.B.U.'nun kaybolduğunu bildiren M.E.U. hakkında detaylı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, kayıp kadının güncel bir kaydı ya da yurt dışı giriş-çıkışının olmadığı tespit edildi.

Kayıp kadının öldürülme ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, yaklaşık bir yıl boyunca titiz bir araştırma yürüttü. Soruşturma kapsamında toplanan deliller doğrultusunda, 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında E.B.U.'nun eşi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin saklanmasına veya yok edilmesine şüphelinin kardeşi R.U.'nun yardım ettiği ortaya çıktı.

Şüpheliler M.E.U. ve R.U., düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

M.E.U. emniyetteki ifadesinde, 24 Kasım 2018 tarihinde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında arbedenin çıktığını, eşinin yere düşerek öldüğünü ve cesedini Aksu Kumköy mevkiindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Yapılan yer gösterme ve kazı çalışmalarında, kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları ormanlık alanda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.U., yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, M.E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.