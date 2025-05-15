İstanbul'da panik dolu anlar...

Avcılar ilçesine bağlı Özarı Sokak'ta yaşayan Cezayir uyruklu Sümeyye E. ve 2 çocuğu, eşi Amin E. tarafından kaldıkları evde rehin alındı.

Eşi tarafından bıçakla tehdit edilen kadın ve çocukları, çığlık çığlığa kaldı.

POLİS ZANLIYI İKNA EDEMEDİ

Kadının çığlıkla üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

15 yaşındaki gence silahlı saldırı
15 yaşındaki gence silahlı saldırı
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Olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı.

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ÖZEL HAREKAT POLİSİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Zanlı ile yapılan görüşmeler sonuç vermeyince bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Polis köpekleri eşliğinde eve operasyon düzenleyen özel harekat ekipleri, öfkeli kocayı etkisiz hale getirdi.

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SALDIRGAN GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Amin E. polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.