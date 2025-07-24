Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, 28 Ocak 2024 tarihinde eşini bıçaklayarak ağır yaralayan M.K. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü. Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Göksun'da meydana gelen ve kamuoyunda büyük tepki toplayan olayın ardından başlatılan yargı süreci sonuçlandı. Eşine yönelik şiddetli saldırısı sonrası tutuklanan sanık M.K., davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık M.K., mahkeme heyetine karşı son savunmasını yaptı. Savunmaların ve delillerin değerlendirilmesinin ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Heyet, sanık M.K.'yı "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğine kanaat getirerek 18 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmezken, mevcut tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Karar, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda emsal bir nitelik taşıyor.