İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, geçtiğimiz haziran ayında bir kadın cinayeti yaşandı.

Gürsel Kaya, 40 yıllık eşi Şengül Kaya'yı temizlik yaparken ses çıkarttığı gerekçesiyle elektrik süpürgesiyle boğarak öldürdü.

Olayın ardından Kaya polise, "Eşimi boğdum, nefes almıyor.” ihbarında bulundu.

Hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 58 yaşındaki Şengül Kaya'yı hareketsiz yatarken bulundu.

Kalbi duran kadın, yapılan müdahale ile hayata dönse de yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

Hakim karşısına çıktı

Şüpheli eş ise gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün hakim karşısına çıkan sanık, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya cezaevinden katıldı.

Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"Eşimi yerde yatar vaziyette buldum"

Sanık Gürsel Kaya savunmasında, "40 yıldır resmi nikahlı eşim olan maktulle aramızda olay öncesinde herhangi bir anlaşmazlık yoktu. 2019 yılından bu yana yaşadığım baş ağrısı nedeniyle psikiyatristin verdiği ilaçları kullanmaktayım. Saat 07.00’de işten eve geldim. Saat 15.00 sıralarında eşim kahvaltı yapmam için beni uyandırdı. Ben kahvaltı yaparken o evi süpürmeye başladı. Baş ağrımın başlaması üzerine banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Eşim halen evi süpürmeye devam ettiğinden sessiz olmasını istedim. Cevap vermeden süpürmeye devam etti. Banyoya tekrar girip geri döndüğümde eşimi yerde yatar vaziyette buldum. Hemen uyandırmaya çalıştım. Daha sonra önce 112'yi arayıp yardım çağırdım. Akabinde oğlum Faruk'u aradım. Bu sırada yaşananları hatırlamıyorum. Alt komşumuzu da oğlum Faruk aramış. O polisler geldikten sonra yukarıya geldi. Pişmanım." dedi.

"3 tane çocuğum anne babasız kaldı"

İfadesinde bulunan çelişkiler nedeniyle sanık Gürsel Kaya’ya sorulan soru üzerine cevaben, “Ben olayı gerçekten hatırlamıyorum. Eşimi o halde görünce şoka girdim. 3 tane çocuğum anne babasız kaldı. Ben cezaevine girdim." dedi.

"Antidepresan ilaçlar kullanmakta"

Sanık avukatı İsmail Bicioğlu söz alarak, "2019 yılından bu yana antidepresan ilaçlar kullanmakta olup, aynı şekilde rahatsızlığı bulunan ağabeyinin ilaçlarını da zaman zaman kullanmıştır. Aralarında geçimsizlik bulunmayan müvekkilin bu şekilde bir eylemi gerçekleştirmesi için olağan dışı gelişen bir durum ya da olayın yaşanması gerekir. Bu nedenle öncelikle tüm tedavi evrakları temin edilerek gözlem altına alınmak suretiyle rapor tanzimi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Duruşma ertelendi

Sanık Gürsel Kaya’nın tutukluluk haline karar veren mahkeme, sanığın kasten öldürme suçundan cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına yönelik Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek rapor alınmasına hükmetti. Duruşmayı ise ileri bir tarihe erteledi.