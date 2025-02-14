14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara mikrofon uzattık. “Eşinize ya da sevgilinize en son ne zaman hediye aldınız?” ve “Erkeklere çiçek alınmalı mı?” sorularını yönelttik.

Vatandaşların verdiği yanıtlar oldukça farklıydı. Kimileri özel günlerde hediye almayı bir gelenek haline getirdiklerini söylerken, kimileri ise sevgiyi göstermenin sadece hediyeyle olmadığını dile getirdi. Bazı vatandaşlar en son yıllar önce hediye aldığını itiraf ederken, bazıları ise hediyeleşmenin ilişkinin sıcaklığını koruduğunu belirtti.

Özellikle “Erkeklere çiçek alınmalı mı?” sorusu ilginç yanıtlar aldı.

Kimi vatandaşlar çiçeğin sadece kadınlara alınması gerektiğini düşünürken, kimileri ise erkeklerin de çiçekle mutlu olabileceğini ifade etti. Çiçeğin bir sevgi göstergesi olduğunu belirten bazı vatandaşlar, “Erkekler de değerli hissetmeli” diyerek çiçeğin sadece kadınlara özgü olmadığını savundu.

Sevgililer Günü, çiftler arasında sevgi ve bağlılığı pekiştiren özel bir gün olarak kutlanmaya devam ederken, hediyeleşmenin kişisel tercihlere göre değiştiği bir kez daha gözler önüne serildi.