Georgia'nın Atlanta kentinde 'eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi' iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından eski ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmış, 98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede Trump'a aralarında 'bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik, yalan beyanda bulunmak için komplo kurma ve eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme' başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump, akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Georgia'daki Fulton Bölge Hapishanesi'ne gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı.

Parmak izi alınan ve tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilen Donald Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia'da hapishaneye teslim olduTrump'ın sabıka fotoğrafı kamuoyu ile paylaşıldı



Kefalet bedelini ödeyip hapishaneden ayrıldı

Dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.

Fulton Bölge Hapishanesi, tahliye işlemi sonrası hapishane binasından çıkıp kendi özel uçağına bindikten sonra Donald Trump'ın tutuklama dosyasına konan sabıka fotoğrafını basınla paylaştı.

Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görüldü.

Nisan ayından bu yana kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Donald Trump'ın daha önce tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.

Trump'tan ilk açıklama

Özel uçağına binmeden önce basına açıklamada bulunan Trump, seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve buna hakkı olduğunu belirtti.

Donald Trump, "Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var" dedi.

"Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor" açıklamasında bulunan Trump, hileli olduğunu düşündüğü seçimleri eleştirme hakkı olduğunu tekrar dile getirdi.

Amerikalılar ikiye bölündü

Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda Trump davasıyla ilgili Amerikan toplumunun ikiye ayrıldığı görüldü.

2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Partin'in aday adaylarından Donald Trump'a yönelik davaları bazıları ülkede hukukun üstünlüğünün var olduğu ve sistemin çalıştığı yönünde yorumlarken bazıları ise davaları 'cadı avı' olarak nitelendirerek Trump'a destek verdi.