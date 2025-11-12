İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip ehliyetlerin yenilenmesi tanınan süre 31 Ekim 2025’de doldu. Bu süre zarfında ehliyetini yenilemeyenlere ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12.978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

Ancak bununla da sınırlı kalmıyor. Ehliyetini yenilemeyen sürücülerin kaza yapması halinde “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olmadığı” gerekçesiyle sigorta şirketlerinin ödeme yapmayacağı belirtildi.

Sigorta sektörü temsilcileri, poliçe şartlarının en temel maddesinin geçerli bir sürücü kimliğine sahip olmak olduğunu vurgulayarak, eski tip ehliyetlerin sürücüleri “ehliyetsiz” statüsüne düşüreceğini bildirdi.

Sigorta sektörü temsilcileri, “Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar” açıklamasında bulundu.