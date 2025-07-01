Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, şu ana kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi ehliyet yenileme başvurusu yaptı. Ancak halen 3 milyon 549 bin 583 sürücü eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

31 Temmuz 2025 Son Gün!

Eski tip ehliyetler 31 Temmuz 2025 tarihine kadar sadece 15 lira ücretle yenilenebiliyor. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme bedeli tam 7 bin 438 liraya çıkacak.

Ehliyet Yenileme Nasıl Yapılır?

Ehliyetini yenilemek isteyenler;

Alo 199 Çağrı Merkezi ,

, “nvi.gov.tr” internet sitesi,

internet sitesi, Mobil uygulama üzerinden randevu alabiliyor.

Gerekli belgeler ise şöyle:

Eski sürücü belgesi

15 lira başvuru ücreti

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

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Başvurunun ardından yeni ehliyet, PTT aracılığıyla başvuru sahibinin adresine teslim ediliyor. Bekleme süresinde ise geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Yenileme Yapmayanlar Araç Kullanamayacak

Belirtilen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyenler, belgeleri geçersiz sayılacağı için trafikte araç kullanamayacak ve yenileme işlemi için yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.