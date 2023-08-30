Bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Bu kez adres Ordu oldu.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında dün akşam meydana gelen olayda Mükerrem Başarmak, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Ayşe Çetin'in yaşadığı eve gitti.

İkili arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sopayla dövdü

Mükerrem Başarmak, evde bulduğu sopayla Çetin'i dövdü. Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Mükerrem Başarmak, sopayla eski eşine vurmaya devam etti.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Ayşe Çetin'i kanlar içinde yerde buldu, Mükerrem Başarmak'ı gözaltına aldı.

İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece hayatını kaybetti.

Suçunu itiraf etti

48 yaşındaki Mükerrem Başarmak, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi.

Başarmak, emniyetteki ifadesinde kıskançlık yüzünden tartışma yaşadığını ve bu sırada evde bulduğu sopa ile Çetin’i darbettiğini söyledi.

Tutuklandı

Başarmak, sevk edildiği Ordu Adliyesi'nde tutuklandı.

Daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi

Öte yandan Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteğiyle şikayetini geri çektiği belirtildi.

Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvurup 25 Temmuz 2022'de, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.