İzmir'in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi...

Polis memuru olarak görev yapan A.E.Ö., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Öğretim Görevlisi olduğu belirtilen Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı.

Polis memuru A.E.Ö., sokakta karşılaştığı eski kız arkadaşı ve sevgilisi ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönerken, olay yerinde silahlar konuştu.

Çifte kurşun yağdırıp kaçtı

Gerginliğin artması sonucu A.E.Ö., beylik tabancasını çıkartarak art arda ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden çok sayıda kurşun ile yere yığıldı.

Polis memuru A.E.Ö. olay yerinden kaçarken, silah seslerinin ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Berberoğlu ile Özütaştan'a ilk müdahaleyi yaptı.

Genç kadın kurtarılamadı

Ardından ambulanslarla Berberoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atütark Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Özütaştan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında sağ omzuna 2, sol omuzuna 3, bel bölgesine 1, sırtına ise 1 olmak üzere toplamda 7 kurşun isabet eden Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri soruşturma başlattı

Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis memurları çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Polis ekipleri, şüpheli A.E.Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.