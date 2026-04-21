Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Sonel'in "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum" diyerek günlerdir ifade vermediği öğrenildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.
Sonel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.