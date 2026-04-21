Emniyet birimlerince yapılan asayiş uygulamalarında toplam 35 bin 351 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan ve suç unsurlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 86 şahıs yakalanırken, bunlardan 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 13 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 8 kesici-delici alet ve 1.900’den fazla fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 45 operasyonda ise 53 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 13 bin 982 adet sentetik ecza, yaklaşık 30 gram metamfetamin, 15 gram bonzai ile çeşitli miktarlarda esrar ve ecstasy maddesi ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin kent genelinde yaptığı denetimlerde 24 bin 396 araç kontrol edildi. 1.973 araç sürücüsüne alkol denetimi uygulanırken, kurallara uymayan 2 bin 432 araç ve sürücüye cezai işlem yapıldı. 72 araç trafikten men edilirken, bin 12 motosiklet ve 35 okul servisi de denetlendi. Ayrıca 203 sürücüye belgesiz araç kullanmaktan işlem uygulandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 şahsa adli işlem yapılırken, 121 adet çeşitli emtia, 20 litre sahte alkol ve farklı türlerde silahlar ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde ise 1.690 şahıs sorgulandı, 7 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulandı.