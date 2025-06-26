Dulkadiroğlu Belediyesi’nin çevre bilincini artırmak amacıyla başlattığı “Temizlik Seferberliği” programı, Yavuz Selim Çarşısı batı girişinden başlatılan anlamlı bir etkinlikle hayata geçirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın da katılarak sahada temizlik çalışmalarına eşlik ettiği program, esnaf, gönüllü vatandaşlar ve belediye ekiplerinin yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Etkinlik boyunca örnek bir çevre duyarlılığı sergilenirken, katılımcılar el birliğiyle çarşı ve sokaklarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Programda açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, temiz bir çevrenin sadece belediyenin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Başkan Akpınar, “Bu tür farkındalık etkinlikleri hem çevresel bilinç oluşturmakta hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirmektedir. Bugün burada bu güzel dayanışmayı hep birlikte görmekten büyük mutluluk duyduk. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Akpınar, temizlik çalışmalarının belirli bir takvim çerçevesinde planlı ve kararlı şekilde sürdürüleceğini de ifade etti.