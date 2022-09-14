100. Yıl Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cuma Demir ve sanayi esnafıyla Neşve Cafe’de bir araya gelen Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, projesini açıklayarak, Afşin’in gelişmesi, kalkınması ve istihdamı sağlayacak yeni sanayi sitesinin hayata geçirilmesinin elzem hale geldiğini söyledi.

Afşin’deki üretici esnaf ve sanatkarların ihtiyacını karşılayacak küçük organize sanayi sitesi projesine yüzde 70’e kadar devlet desteği alabileceklerini ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gümüş, “Afşin’in sanayisi sıkışmış durumda. Bu sorunu gidermek adına odamızca bir proje hazırladık. Sanayi esnafımızla birlikte Afşin’e her dükkanı 1000 metre kare olan yeni bir sanayi kazandırmayı istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları başlattık.” dedi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak her esnaf grubuyla yılda en az bir defe bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını ve sorunların çözümü için çaba sarf edeceklerini kaydeden Gümüş, “Projemizi anlatmak ve sizlerin fikirlerini almak için bir araya geldik. Bu Afşin’in projesidir. Bir ilçenin gelişimi için sanayisinin gelişmesi gerekiyor. Mevcut sanayimizde bir tıkanıklık söz konusu ve yeni bir sanayi sitesi yapmamız gerekiyor. Devletimizin üretim konusunda çok büyük teşvikleri söz konusu ve bu teşvikleri Afşin’imize getirmemiz gerekiyor. Sanayimizi geliştirmek, istihdamı sağlamak için bu teşviklerden faydalanmamız gerekiyor. Yeni bir kooperatif adı altında toplanarak devlete ait hazine alanlarını sanayi alanına dönüştürmek için müracaatta bulunacağız. Oda olarak bizler gerekli ön girişimlerde de bulunduk. Orman vasfını yitirmiş yerler için müracaatta bulunduk. Kendi kabuğumuzu kırarak Afşin’in üretime dayalı girişimlerde bulunmasının vakti geldi. Kapı, pencere, mobilya, torna ve daha birçok alanda gerekli donanımlara sahip ustamız var fakat üretimi, imalatı sağlayacak sanayimiz yok. Devletin tüm imkanlarından faydalanarak sanayi esnafımızı üretime yönlendirmeliyiz” diye konuştu.

Karma sanayi projelerinde yüzde 50, sektör bazlı sanayi projelerde yüzde 70 devlet desteği sağlandığının altını çizen Gümüş, “Projemizi Erçene Mahallesindeki orman vasfını yitirmiş olan arazide hayata geçirmek istiyoruz. Burası olmaz ise yol kenarına inerek hazine arazilerini kullanmak istiyoruz. Küçük bir organize sanayi sitesinde 500 metre karesi açık, 500 metre karesi kapalı toplam 1000 metre kare alanı olan dükkanlarımız olacak. Tüm sanayi esnafımızın bu projeye ortak olmasını, destek olmasını istiyoruz. İlçemizin gelişmesi adına hayata geçirmek istediğimiz yeni sanayi projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Veli Böke, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Celalettin Güvenç’e, İlçe Kaymakamımız Ahmet Can Pınar’a ve Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.

100. Yıl Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cuma Demir de, Afşin’e önemli katkılar sağlayacak küçük organize sanayi sitesini en kısa zamanda hayata geçirilmesinin önemli olduğuna değinerek, sanayi esnafları olarak gerekli katkıyı sağlayacaklarını söyledi.



Konuşmanın ardından, Başkan Gümüş, sanayi esnafıyla istişarelerde bulundu.