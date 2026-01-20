ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan bir diyalog, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Programda bir konuğun “Şeriatın kestiği parmak acımaz” sözleri üzerine sunucu Esra Erol’un, “Şeriat burada yok, Orta Doğu’da var” şeklindeki yanıtı stüdyodaki izleyiciler tarafından alkışlandı. Bu anların sosyal medyada yayılmasının ardından Erol, yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Siyasetten Peş Peşe Tepkiler

Tartışmaya ilk siyasi tepki Şehzade Demir’den geldi. HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Demir, programın kapatılmasını talep ederek, “Bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?” sözleriyle eleştiride bulundu.

Ardından Mustafa Destici de konuya dahil oldu. BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Şeriat Kur’an’dır.

Şeriat İslam’dır.

Şeriat adalettir.”

Destici, açıklamasının devamında programın yayınlandığı kanalı da eleştirerek, “Açıkça inancımızı ve değerlerimizi aşağılayan biri nasıl hâlâ ekranda?” ifadelerini kullandı.

Esra Erol’dan Özür Açıklaması

Gelen tepkilerin ardından Esra Erol, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Erol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yayıncılık çok zor, canlı yayın yapmak çok daha zor. Cuma günü yaptığımız yayında konuğumuza refleksle verdiğim cevaptan dolayı üzgünüm. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için temel bir duruştur. İmanımızı sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadım, olmam. Yanlış anlaşılmaktan dolayı üzüntü duyuyorum.”

Toplum İkiye Bölündü

Yaşananların ardından sosyal medyada da görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Bir kesim Esra Erol’un sözlerini laiklik vurgusu olarak değerlendirirken, diğer kesim ifadelerin dini değerlere saygısızlık içerdiğini savundu.

Tartışma sürerken, gözler ATV yönetiminin ve yetkili kurumların atacağı olası adımlara çevrildi.