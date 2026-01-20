Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yayımladığı resmi ilanla birlikte merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 150 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Alımlar, 2024 KPSS (B) Grubu puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

Başvurular 15 Ocak 2026 tarihinde başlayarak 30 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.

KGM’nin ilanına göre alım yapılacak kadro ve branş dağılımı şu şekilde:

Toplamda 150 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Adayların ilana başvurabilmesi için şu genel şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2024 KPSS (B) Grubu ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak

Görevini yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak

Başvurulan pozisyonun gerektirdiği mezuniyet ve özel şartları taşımak

Herhangi bir SGK’dan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Kamu görevinden çıkarılmamış olmak

Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf)