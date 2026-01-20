Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yayımladığı resmi ilanla birlikte merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 150 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Alımlar, 2024 KPSS (B) Grubu puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.
Başvurular 15 Ocak 2026 tarihinde başlayarak 30 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
KGM’nin ilanına göre alım yapılacak kadro ve branş dağılımı şu şekilde:
-
77 Büro Personeli
-
23 İnşaat Mühendisi
-
19 Ulaştırma Teknikeri
-
14 İnşaat Teknikeri
-
5 Elektrik-Elektronik Mühendisi
-
4 Makine Mühendisi
-
3 Harita Mühendisi
-
2 Jeoloji Mühendisi
-
1 Çevre Mühendisi
-
1 Makine Teknikeri
-
1 Elektrik-Elektronik Teknikeri
Toplamda 150 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Başvuru Şartları Neler?
Adayların ilana başvurabilmesi için şu genel şartları taşıması gerekiyor:
-
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-
2024 KPSS (B) Grubu ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak
-
Görevini yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak
-
Başvurulan pozisyonun gerektirdiği mezuniyet ve özel şartları taşımak
-
Herhangi bir SGK’dan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
-
Kamu görevinden çıkarılmamış olmak
-
Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf)
-
İlgili kadro için istenen sürücü belgesi, sertifika ve diğer belgeleri başvuru süresi bitmeden temin etmiş olmak
Özel şartlara ilişkin detaylara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan ilandan (tıklayınız) ulaşılabiliyor.
Başvurular Nereden Yapılacak?
Başvurular yalnızca dijital ortamda alınacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
👉 Başvuru adresi:
Kariyer Kapısı – isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Sonuçlar Nereden Takip Edilecek?
Söz konusu yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylar Karayolları Genel Müdürlüğü (https://www.kgm.gov.tr) internet sitesinde bilahare duyurulacaktır.